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Роспотребнадзор запустил платное тестирование на дому для жителей Москвы и Подмосковья

Общество

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Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля будет проводить тесты на коронавирус на дому для жителей Москвы и Подмосковья. Его можно пройти на коммерческой основе без назначения врача, сообщили в ведомстве.

Для массового скрининга будет использоваться тест-система, разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии, которую зарегистрировали в России в конце марта. Услугу собираются распространить и на другие регионы.

Тестирование будет бесконтактным: сотрудник лаборатории приедет домой, объяснит, как взять мазок самому, и увезет биоматериал на исследование. На сайте Центра был открыт предварительный прием заявок: согласно анонсу, стоимость теста с учетом затрат на выезд сотрудника лаборатории составит 1900 рублей. 

До конца марта тесты на коронавирус не были доступны всем желающим: их назначали для вернувшихся из-за рубежа из стран со вспышками заболевания и проводили только в государственных лабораториях. Список клиник, где тесты доступны сейчас, приводится на сайте правительства.

Теги:
Подмосковье , москва, россия, коронавирус, va
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