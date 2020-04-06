Что произошло за ночь 6 апреля. Коротко

Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому. С 6 апреля оно без назначения врача будет доступно жителям Москвы и Подмосковья; услугу собираются распространить и на другие регионы. Все в России к настоящему моменту известно о почти 5400 заболевших COVID-19, из них не менее 48 пациентов скончались. Один россиянин накануне умер в Таиланде.