Что произошло за ночь 6 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
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- Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила врачей за самоотверженную работу и пожелала соотечественникам сохранять решимость и чувство юмора. «Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности», — сказала 93-летняя королева в телеобращении к нации. На страну приходятся почти 50 тысяч из более 1,25 миллиона случаев по миру; накануне вечером заразившегося премьера Бориса Джонсона госпитализировали в связи с обострением заболевания.
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Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому. С 6 апреля оно без назначения врача будет доступно жителям Москвы и Подмосковья; услугу собираются распространить и на другие регионы. Все в России к настоящему моменту известно о почти 5400 заболевших COVID-19, из них не менее 48 пациентов скончались. Один россиянин накануне умер в Таиланде.
- Нефть Brent падала в цене порядка на 10% до 31 доллара после сообщений о переносе на 9 апреля экстренной встречи стран ОПЕК+, назначенной на 6 апреля. Котировки падали на фоне опасений по поводу срыва новой сделки и роста добычи, отмечает Reuters. Причиной переноса, по данным Bloomberg, стал спор между Москвой и Эр-Риядом о том, кто виноват в мартовском падении цен.
- После твита Трампа о пошлинах на всю импортную нефть в случае провала переговоров июньские фьючерсы отыграли падение и сейчас торгуются по 33,5 доллара. Как вскоре сообщил Bloomberg, переговорщики добились прогресса в согласовании новой сделки и Россия готова взять на себя десятую часть от общей суммы сокращений добычи — один из десяти миллионов баррелей в сутки, — если к сокращению также присоединятся США.
- Министр финансов Антон Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике. «Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы. Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал он в эфире «России-1». По данным РБК, правительство собирается проверить системообразующие компании на устойчивость при затянувшемся карантине и долларе по 89 рублей.
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Теги:елизавета ii, опек+, brent, нефть, коронавирус, va
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