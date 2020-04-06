Королева Елизавета II обратилась к нации в связи с пандемией. Она пожелала британцам сохранять решимость и чувство юмора

Королева Великобритании Елизавета II записала свое обращение к нации, в котором поблагодарила британских врачей за самоотверженную работу и пожелала своим соотечественникам сохранять решимость и чувство юмора. Запись первого с 2002 года чрезвычайного послания к подданным опубликована в официальном твиттере королевской семьи.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020

«Я говорю с вами в чрезвычайно сложное время. Время, когда нормальная жизнь нашей страны нарушена: для кого-то это уже обернулось горем, многие столкнулись с финансовыми проблемами, в привычной жизни каждого из нас произошли огромные изменения», — заявила королева.

В первую очередь Елизавета II выразила слова благодарности медицинским работникам и всем, кто сейчас помогает бороться с распространением коронавируса в стране. Также монарх отметила дисциплину своих подданных, которые, несмотря на хорошую погоду, продолжают соблюдать режим самоизоляции и не выходят из дома.

«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние», — подчеркнула она.

93-летняя королева, чью семью также затронула пандемия (ее сын принц Чарльз переболел COVID-19) редко записывает подобные обращения за исключением традиционных рождественских поздравлений и речи в честь 60-летия ее вступления на престол. В последний раз она обращалась к нации в 2002-м — когда умерла ее мать. Еще три записи были сделаны по случаю ее восшествия на престол в 1952-м году, в связи с войной в в Персидском заливе и когда в автокатастрофе погибла ее невестка принцесса Диана.

Гораздо более привычными для жителей Великобритании являются обращения премьер-министра страны Бориса Джонсона, который регулярно рассказывал о ситуации с коронавирусом в стране и объявлял о введении чрезвычайных мер для профилактики распространения инфекции. Накануне стало известно, что британский премьер попал в больницу в связи с обострением заболевания: десять дней назад у него диагностировали COVID-19.