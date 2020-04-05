Активиста из подмосковного Королева задержали под предлогом нарушения режима самоизоляции

В подмосковном Королеве полицейские задержали активиста и главного редактора портала «Честный Королев» Романа Иванова под предлогом нарушения им режима самоизоляции. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Полицейские подошли к Иванову, когда он вместе с жителями улицы Соколова (мкр. Юбилейный) стояли у земельного участка, где компания-подрядчик проводила работы по прокладке ливневой канализации без соответствующих документов.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили активисту, что он задержан из-за того, что якобы стоял на расстоянии менее одного метра от другого человека и, тем самым, по мнению силовиков, нарушал режим самоизоляции. Иванов добровольно, без применения физической силы со стороны сотрудников полиции, прошел до автомобиля и проехал в ОВД по микрорайону Юбилейный.

С 14:00 до 18:00 активиста держали в участке. Затем ему сообщили, что он задержан до суда, так как ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Роман Иванов известен как активный житель дома 12 по улице Карла Маркса, где он совместными усилиями с жителями добивается возвращения дворовой территории, отобранной под детский сад. Судебное заседание по делу Иванова пройдет 6 апреля в Королевском городском суде.