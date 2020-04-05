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В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом 

Общество

 

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В регионе это первые летальные случаи, сообщили власти региона.

У пациенток нижегородской больницы на фоне развития COVID-19 обострились хронические заболевания: в частности, они страдали хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. Обе женщины были старше 80 лет.

По данным местного Минздрава, медики обследовали в регионе 11 тысяч человек с подозрением на COVID-19. У 47 жителей области этот диагноз подтвердился, четверо из них уже выздоровели и покинули медучреждения.

Всего в России зафиксировали 5 389 случаев заражения коронавирусом в 79 регионах, 45 человек скончались. Еще один россиянин умер сегодня в таиландском курортном городе Паттайе. Больше всего заболевших по-прежнему находится в Москве: за сутки это число увеличилось на 536 до 3893 человек.

Теги:
нижний новгород, sn, смерть, коронавирус
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