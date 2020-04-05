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В Таиланде скончался россиянин с коронавирусом 

Общество

 

Гражданин России, находившийся в таиландском городе Паттайя, скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в королевстве Владимир Пронин.

В стране 48-летний россиянин находился уже давно: он приехал в Паттайю вместе со своей семьей. В конце марта он обратился в больницу с симптомами ОРВИ, врачи провели исследования и выявили у мужчины коронавирус. Последние дни пациент находился на аппарате ИВЛ в отделении интенсивной терапии госпиталя Паттайи. 

Вдова россиянина сейчас остается в том же госпитале на карантине. По данным таиландского Минздрава, коронавирус подтвердился у семерых россиян, находящихся в стране. Всего в королевстве более 2 тысяч зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Теги:
sn, таиланд, коронавирус
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