В Таиланде скончался россиянин с коронавирусом 

Гражданин России, находившийся в таиландском городе Паттайя, скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в королевстве Владимир Пронин.

В стране 48-летний россиянин находился уже давно: он приехал в Паттайю вместе со своей семьей. В конце марта он обратился в больницу с симптомами ОРВИ, врачи провели исследования и выявили у мужчины коронавирус. Последние дни пациент находился на аппарате ИВЛ в отделении интенсивной терапии госпиталя Паттайи.

Вдова россиянина сейчас остается в том же госпитале на карантине. По данным таиландского Минздрава, коронавирус подтвердился у семерых россиян, находящихся в стране. Всего в королевстве более 2 тысяч зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.