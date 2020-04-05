Пермская инфекционная больница ушла на карантин из-за положительного анализа на коронавирус у пяти медиков

Отделения пермской краевой инфекционной больницы закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача до снятия всех рисков для пациентов и персонала, сообщает министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. В связи с этим прекращен прием и выписка пациентов всех структурных подразделений больницы.

Главный врач инфекционной больницы, Ирина Чарушина, рассказала, что при обследовании на коронавирус было выявлено пять сотрудников больницы с предварительно положительным результатом.

«Все они находятся в настоящее время в боксированных палатах, трое из них без признаков заболеваний, двое с внебольничными пневмониями получают лечение. Коллектив, в том числе я, приняли решение продолжить работу в условиях изоляции на 14 дней для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В больнице обследованы все сотрудники, а также пациенты, выписанные в течение двух недель из стационара. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные», — сказала Чарушина.

Пациенты с подозрением на COVID-19 будут перенаправляться в другие медицинские учреждения.

Всего в Пермском крае 21 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них 16 пациентов проходят лечение, 3 человека выздоровело, 2 летальных исхода. Еще 17 человек с признаки ОРВИ, пневмонии, проходят лечение в медучреждениях, по ним ожидается подтверждение на COVID-19 из федеральных лабораторий. Все заболевшие находятся в Перми. 4184 человека изолированы на дому без симптомов заболеваний.