В РЖД отменили поезда из Москвы и Петербурга в Беларусь и Калининградскую область

Компания «Российские железные дороги» отменяет поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и Беларусь. Об этом сообщатся на сайте компании.

Речь идет о поездах из Москвы в Минск (и обратно), из Санкт-Петербурга в Брест (и обратно), а также рейсах в Калининград из Петербурга и Москвы (и обратно), следующих транзитом через территорию Беларуси и Литвы.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены», — отметили в РЖД, добавив, что о возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

Ранее компания отменила 53 поезда дальнего следования из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии. Сократят поезда лишь в том случае, если на маршруте есть дублирующие рейсы. Пассажиры, которые уже купили билеты, могут поехать на другом поезде, либо вернуть деньги за билет.