Власти Томска и Красноярска решили изолировать прилетевших из Москвы

Пассажиры, прилетевшие в Томск, Красноярск и Норильск из Москвы, с 6 апреля будут изолированы на две недели из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайтах администрации Томской области и красноярского Роспотребнадзора.

Прилетевшие в эти города из столицы должны будут находиться на самоизоляции по месту жительства. Те, кто проживают в другом регионе, в Томске будут помещены в обсерватор, а в Красноярском крае смогут находиться «по месту пребывания». Аналогичные меры будут действовать для прилетевших в Красноярский край из Санкт-Петербурга.

Кроме того, приехавшие в Красноярский край из Москвы и Санкт-Петербурга другими видами транспорта обязаны сообщить на горячую линию свою контактную информацию и сведения датах пребывания в этих городах.

По последним данным, в Томской области зафиксировано три случая заражения коронавирусом, в Красноярском крае — 29. Всего в России зарегистрировали 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах, из них 45 человек скончались. Больше всего заболевших по-прежнему находится в Москве (за сутки это число увеличилось на 536 до 3893 человек).