В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге число умерших пациентом с коронавирусом возрасло до трех. Об этом сообщили в городском оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Возраст и наличие сопутствующих заболеваний у умершего не уточняется. Ранее сообщалось о смерти двух пациентов в возрасте 55 и 73 лет.

Всего в России зафиксировали 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах, 45 человек скончались. Больше всего заболевших по-прежнему находится в Москве (за сутки это число увеличилось на 536 до 3893 человек). Петербург идет на третьем месте по числу заболевших: в городе зарегистрировали 191 случай заболевания COVID-19, из них 11 человек выздоровели. За последние сутки число заболевших в городе увеличилось на 20 человек.