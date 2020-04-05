В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом
В Санкт-Петербурге число умерших пациентом с коронавирусом возрасло до трех. Об этом сообщили в городском оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
Возраст и наличие сопутствующих заболеваний у умершего не уточняется. Ранее сообщалось о смерти двух пациентов в возрасте 55 и 73 лет.
Всего в России зафиксировали 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах, 45 человек скончались. Больше всего заболевших по-прежнему находится в Москве (за сутки это число увеличилось на 536 до 3893 человек). Петербург идет на третьем месте по числу заболевших: в городе зарегистрировали 191 случай заболевания COVID-19, из них 11 человек выздоровели. За последние сутки число заболевших в городе увеличилось на 20 человек.
Теги:смерть, nt, петербург, коронавирус
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