Госдума изучит публикации «Медузы» и «Радио Свобода» о дефиците аппаратов ИВЛ в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны проверяет материалы «МБХ медиа», Deutsche Welle, «Медузы», «Радио Свобода» и «Настоящего времени» о действиях России по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

«В частности, „Медуза“ и „Радио Свобода“ распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, что не соответствует действительности. Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии», — сказал депутат.

По его мнению, такие публикации — «очередное проявление двойных стандартов». В качестве примера Пискарев привел материал Deutsche Welle, в котором приводится «мнение правозащитников из признанной нежелательной организации „Открытая Россия“ о том, что принятые нами законы по противодействию фейк-ньюс о коронавирусе, якобы, являются ограничением свободы слова».

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1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об отдельной статье в уголовном кодексе для фейков про коронавирус, согласно которому распространение недостоверной информации, повлекшее причинение вреда здоровью человека, может грозить штрафом до 1,5 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Ранее наказание за фейк-ньюс было только в КоАП: прошлой весной возможный штраф для граждан установили в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей, для СМИ-юрлиц он доходит до 500 тысяч.