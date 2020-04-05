Под Тулой мужчина открыл стрельбу по охотникам и приехавшим на вызов полицейским

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как житель Веневского района Тульской области в ночь на 5 апреля открыл стрельбу по приехавшим на вызов сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте ведомтсва.

Уголовное дело возбудили из-за угрозы применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, ранее судимый 64-летний житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по двум охотникам, которые были недалеко от его дома. Предположительно, он стрелял из переделанной винтовки Мосина 7,62 калибра.

Затем мужчина сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. Отмечается, что никто не пострадал.

Стрелявшего удалось задержать при участии сотрудников Росгвардии. «В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнили в СК.