Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях во время пандемии

В Мурманской области из-за коронавируса запретили выезд из Кировска и Апатитов

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

Выезд из Кировска и Апатиты Мурманской области закрыт с полудня 5 апреля по 18 число. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Ранее был ограничен въезд в эти города.

Сейчас въехать в закрытые города по-прежнему можно по постоянной или временной регистрации. При этом все прибывающие по железной дороге обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию и уведомить Роспотребнадзор.

Выезд из городов разрешен только экстренным и государственным службам, а также поставщикам местных магазинов и предприятий. У всех пересекающих муниципальную границу измеряют температуру.
Штаб также сообщил, что в экстренных случаях выезд из городов возможен при получении особого разрешения от главы администрации.

Кировско-Апатитский район стал очагом распространения коронавируса после того, как один из местных жителей вернулся с Кубы и не ушел на изоляцию. COVID-19 был обнаружен у него и у 10 контактировавших с ним человек.

3 апреля вирус был предварительно диагностирован у 3 медработников Кировской больницы, два ее отделения закрыли на карантин.
В Мурманской области коронавирус подтвержден у 15 человек, один выздоровел.

Теги:
амурская область, коронавирус, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera