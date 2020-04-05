В Мурманской области из-за коронавируса запретили выезд из Кировска и Апатитов

Выезд из Кировска и Апатиты Мурманской области закрыт с полудня 5 апреля по 18 число. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Ранее был ограничен въезд в эти города.

Сейчас въехать в закрытые города по-прежнему можно по постоянной или временной регистрации. При этом все прибывающие по железной дороге обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию и уведомить Роспотребнадзор.

Выезд из городов разрешен только экстренным и государственным службам, а также поставщикам местных магазинов и предприятий. У всех пересекающих муниципальную границу измеряют температуру.

Штаб также сообщил, что в экстренных случаях выезд из городов возможен при получении особого разрешения от главы администрации.

Кировско-Апатитский район стал очагом распространения коронавируса после того, как один из местных жителей вернулся с Кубы и не ушел на изоляцию. COVID-19 был обнаружен у него и у 10 контактировавших с ним человек.

3 апреля вирус был предварительно диагностирован у 3 медработников Кировской больницы, два ее отделения закрыли на карантин.

В Мурманской области коронавирус подтвержден у 15 человек, один выздоровел.