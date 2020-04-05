Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«29 марта в воскресенье вызванный мною домой из-за температуры врач взяла анализ на коронавирус. Сказала, если в течение 72 никто не позвонит, то результат отрицательный. 72 часа истекли в среду около 18 часов. Звонков не было, и я считал себя здоровым. На 7 сутки 04 апреля в субботу около 22 часов мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный», — написал он.

По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и находится на карантине.

1 апреля в Мосгордуме прошло внеочередное пленарное заседание, на котором депутаты одобрили законопроект о введении в столичный КоАП статьи о нарушении режима самоизоляции.

Перед началом заседания председатель столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что два депутата пропускают заседание из-за плохого самочувствия и все еще ждут результаты анализа на коронавирус. У остальных депутатов, по его словам, тест на коронавирус оказался отрицательным. Ступин был среди тех, кого не было на заседании.