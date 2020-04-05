В Новой Москве во время пожара на стройке инфекционного центра погиб рабочий

В деревне Бабенки в Новой Москве произошел пожар в трех палатках, в результате которого один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что пожар площадью 90 кв. м. ликвидирован. Как уточнил источник агенства, возгорание произошло на стройке инфекционной больницы из-за дровяной печи, которой обогревалась палатка рабочих.