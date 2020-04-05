В Новой Москве во время пожара на стройке инфекционного центра погиб рабочий
В деревне Бабенки в Новой Москве произошел пожар в трех палатках, в результате которого один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Отмечается, что пожар площадью 90 кв. м. ликвидирован. Как уточнил источник агенства, возгорание произошло на стройке инфекционной больницы из-за дровяной печи, которой обогревалась палатка рабочих.
В Новой Москве идет строительство инфекционного центра из быстровозводимых конструкций, которое планируется закончить в течение месяца. Предполагается, что больница будет рассчитана на 500 мест.
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