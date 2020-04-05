В Рязанской области мужчина застрелил пятерых человек, шумевших во дворе

В поселке Елатьма Рязанской области мужчина застрелил четверых мужчин и женщину. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, 4 апреля около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

«Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК завел дело об убийстве двух или более лиц (часть 2 стать 105 УК).