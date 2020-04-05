Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях во время пандемии

В Рязанской области мужчина застрелил пятерых человек, шумевших во дворе

Общество

 

В поселке Елатьма Рязанской области мужчина застрелил четверых мужчин и женщину. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, 4 апреля около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

«Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК завел дело об убийстве двух или более лиц (часть 2 стать 105 УК).

Теги:
происшествия, рязанская область, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera