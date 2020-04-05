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Количество заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось до 3893 человек

Общество

 

За сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве увеличилось на 536, всего в столице заболели 3893 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Все зарегистрированные случаи COVID-19 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что 194 пациента с коронавирусом в Москве выздоровели, 29 скончались.

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В оперштабе уточнили, что среди новых заболевших 250 человек — от 18 до 45 лет; 189 человек — от 46 до 65 лет; 55 человек — от 65 до 80 лет; 23 человека — старше 80 лет, а также 19 детей. 

Ранее сообщалось, что в России от коронавируса умерли 43 человека, из них 27 — в Москве. Всего в стране, по данным на 4 апреля, зафикировали 4731 случай заражения коронавирусом. 

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Теги:
москва, коронавирус, nt
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