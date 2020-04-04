В Москве юридические лица и ИП будут штрафовать за нарушение дистанции между работниками

В Москве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будут штрафовать за нарушение дистанции в 1,5 м между работниками и посетителями. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников», — говорится в сообщении.

ИП за нарушение требований организации социального дистанцирования грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей. «Если же в результате нарушения был причинен вред здоровью человека или его имуществу, то заплатить придется от 500 тысяч до миллиона рублей или же приостановить деятельность на срок до 90 суток», — отмечается на сайте мэра.

Контролировать соблюдение режима будут департамент торговли и услуг; департамент образования и науки; объединение административно-технических инспекций; префектуры административных округов и управы районов; Московская административная дорожная инспекция и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

В конце марта власти Москвы объявили о приостановке работы кафе, ресторанов и парков, а также попросили прекратить предоставление услуг, требующих личного присутствия граждан, например, парикмахерских. Позже Собянин уточнил, что помимо аптек, продовольственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости и зоомагазинов, работать смогут салоны оптики и магазины, занимающиеся продажей медицинских изделий, а также СПА-центры и массажные салоны, которые оказывают услуги на основании медицинской лицензии.