онлайн
Заражено — 1141427 (в РФ — 4731), смертей — 61205. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пациента с положительным тестом на коронавирус. Об это сообщили в оперштабе.
«Возраст пациентов — 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», — отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что в России от коронавируса умерли 43 человека, из них 27 — в Москве. Всего в стране зафикировали 4731 случай заражения коронавирусом, 582 — за последние сутки.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:москва, коронавирус, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником