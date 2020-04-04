В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пациента с положительным тестом на коронавирус. Об это сообщили в оперштабе.

«Возраст пациентов — 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в России от коронавируса умерли 43 человека, из них 27 — в Москве. Всего в стране зафикировали 4731 случай заражения коронавирусом, 582 — за последние сутки.