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Заражено — 1141427 (в РФ — 4731), смертей — 61205. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

В Троицке оштрафовали мужчину за сообщение о запертых в душевой пациентах с подозрением на коронавирус

Общество

 

Троицкий суд Челябинской области местного жителя оштрафовал на 15 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте», в котором утверждалось, что пациенты с подозрением на коронавирус заперты в душевой в больнице. Об этом сообщает областное управление МВД.

19-летнего парня признали виновным в распространение фейка о коронавирусе в соцсети (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), так как опубликованная им информация не соответствует действительности.

« В настоящее время фейковая информация удалена. В последующем комментарии к посту гражданин принес свои извинения и написал о том, что публикация была шуткой», — отметили в МВД.

Ранее Следственный комитет создал рабочую группу для поиска фейков о коронавирусе. В ее задачи входит выявление случаев распространения недостоверной информации о COVID-19 в соцсетях и мессенджерах. СК затем должен будет дать таким фактам уголовно-правовую оценку.

Теги:
челябинская область, nt, коронавирус
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