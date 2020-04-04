В Троицке оштрафовали мужчину за сообщение о запертых в душевой пациентах с подозрением на коронавирус

Троицкий суд Челябинской области местного жителя оштрафовал на 15 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте», в котором утверждалось, что пациенты с подозрением на коронавирус заперты в душевой в больнице. Об этом сообщает областное управление МВД.

В Челябинской области местного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте», в котором утверждалось, что пациенты с подозрением на коронавирус заперты в больничной душевой.https://t.co/q3fYGeXSLM



Фото: МВД по Челябинской области pic.twitter.com/ZMLkfHMnQ1 — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 4, 2020

19-летнего парня признали виновным в распространение фейка о коронавирусе в соцсети (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), так как опубликованная им информация не соответствует действительности.

« В настоящее время фейковая информация удалена. В последующем комментарии к посту гражданин принес свои извинения и написал о том, что публикация была шуткой», — отметили в МВД.

Ранее Следственный комитет создал рабочую группу для поиска фейков о коронавирусе. В ее задачи входит выявление случаев распространения недостоверной информации о COVID-19 в соцсетях и мессенджерах. СК затем должен будет дать таким фактам уголовно-правовую оценку.