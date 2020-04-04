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Заражено — 1141427 (в РФ — 4731), смертей — 61205. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В некоторых школах Якутии возобновят очное обучения из-за низкой скорости интернета
В Якутии в некоторых школах возобновят очное обучения из-за низкой скорости интернета. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
Речь идет о «некоторых северных районах, в особенности труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, где нет устойчивой связи сети». Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в труднодоступных населенных пунктах нет угрозы распространения коронавируса.
«Пусть учатся, если ситуация, конечно, будет ухудшаться, остановить процесс всегда можно. А сейчас детей оставлять без образования из-за того, что у них нет спутниковой связи через интернет, я считаю, что это неправильно, дети должны учиться, получать знания», — сказал Николаев.
Ранее из-за пандемии коронавируса российских школьников и студентов отправили на каникулы или перевели на дистанционное обучение до 12 апреля. Власти Якутии объявили, что дистанционное обучение в школах начнется с 6 апреля
В регионе зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, из них четверо — выздоровели.