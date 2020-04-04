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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
«Новая газета»редакция
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который гулял с собакой. Об этом сообщается в твиттере районного блога «Патриаршие».
Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!— Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020
Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH
Как уточнила «Новой газете» очевидица задержания, инцидент произошел около 16:45. Сотрудники полиции посадили мужчину в служебную машину и увезли, оставив его собаку на улице. Вскоре животное забрала жена, узнав об инциденте из чата собачников района.
В дежурной части ОВД по Пресненскому району на звонки корреспондента «Новой» не ответили.
На территории Москвы и десятков других российских регионов из-за ситуации с COVID-19 действует режим самоизоляции для граждан. Жителям этих регионов можно выходить в ближайший продуктовый магазин, в аптеку или на прогулку с домашними животными не дальше 100 метров от дома. Кроме того, можно пойти к врачу или поехать на работу.
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