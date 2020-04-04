Еще в двух больницах Коми объявлен карантин из-за коронавируса

Еще две больницы в Республике Коми стали очагами коронавируса. Один из них, по сообщению правительства региона, обнаружен в Княжпогостской ЦРБ, где несколько дней назад умерла пациентка отделения неврологи, у которой выявлен COVID-19. Два отделения закрыты на карантин.

Также два отделения республиканской клинической больницы Коми закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщают источники «Новой». По информации наших собеседников в Сыктывкаре, в учреждении выявлены три человека с подтверждённым COVID-19, причем двое из них - медики. Сейчас в больнице находится более 200 пациентов.

Это второе лечебное учреждение Сыктывкара, в котором выявлено распространение коронавируса. Ранее на карантин были закрыты два отделения эжвинской больницы, где были инфицированы более 50 человек.

Всего, по официальным данным, в республике вирус выявлен у 59 человек, двое скончалась, один выздоровел. Завозным считается только один случай, все остальные заболели, не выезжая из региона.