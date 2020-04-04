Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

COVID-19 в тюрьмах. Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Еще в двух больницах Коми объявлен карантин из-за коронавируса

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

Еще две больницы в Республике Коми стали очагами коронавируса. Один из них, по сообщению правительства региона, обнаружен в Княжпогостской ЦРБ, где несколько дней назад умерла пациентка отделения неврологи, у которой выявлен COVID-19. Два отделения закрыты на карантин. 

Также два отделения республиканской клинической больницы Коми закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщают источники «Новой». По информации наших собеседников в Сыктывкаре, в учреждении выявлены три человека с подтверждённым COVID-19, причем двое из них - медики. Сейчас в больнице находится более 200 пациентов.

Это второе лечебное учреждение Сыктывкара, в котором выявлено распространение коронавируса. Ранее на карантин были закрыты два отделения эжвинской больницы, где были инфицированы более 50 человек. 

Всего, по официальным данным, в республике вирус выявлен у 59 человек, двое скончалась, один выздоровел. Завозным считается только один случай, все остальные заболели, не выезжая из региона. 

Теги:
карантин, коми, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera