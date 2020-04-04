На Кубани возникли очереди на получение спецпропусков для передвижения во время режима самоизоляции

В различных населенных пунктах Краснодарского края, где с введением режима самоизоляции ограничили движение транспорта, возникли очереди за получением спецпропусков, по которым можно будет передвигаться в этот период. Об этом сообщают «Agrobook» и «Юга.ру».

В крае определили три вида пропусков: для передвижения внутри населенных пунктов, по региону и для транзитного проезда по субъекту. Их выдают сотрудникам организаций, чьи деятельность допустима в этот период. Получать их также необходимо для использования личного транспорта.

Выдача пропусков в Краснодаре. Стоят, кашляют и чихают друг на друга. Щас пропуска получат и поедут по краю. pic.twitter.com/9sO5ksaq34 — Туподар ★ Краснодар (@typodar) April 3, 2020

В муниципалитетах, где выдают пропуска, 2 и 3 апреля возникли очереди из представителей сельскохозяйственных кооперативов, холдингов, фермеров и так далее. «Agrobook» передает, что в администрации Белоглинского района некоторые стояли в них около трех часов. «Пропуск выдают только для передвижения по району. Если вам нужно, допустим, в Краснодар съездить – иди в другое окошко, выдадут всего на один день пропуск. Мне объяснили, что если нужен не разовый, а постоянный проезд по региону, то нужно ехать в Краснодар и где-то там регистрироваться», — рассказал изданию фермер, которому пришлось стоять в очереди.

Собеседники издания сообщили, что уже после оформления пропусков также возникают проблемы: спустя несколько часов могут позвонить и сказать, что бланки недействительны и необходимо получить их заново. Неполадки возникали и в работе портала, созданного для оформления таких документов. Так, 2 апреля сайт был недоступен на протяжении всего дня из-за нагрузки.

По информации краевого оперштаба, к вечеру 3 апреля было выдано более 96 тысяч пропусков для автомобилей и 47 тысяч разрешительных документов для жителей региона. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что не во всех муниципалитетах налажена система выдачи документов. В местной администрации сообщили, что намерены организовать выдачу пропусков только представителям организаций, а не работникам, чтобы избежать возникновения очередей.

Материал подготовлен в рамках журналистского объединения «Синдикат-100».