Голикова пообещала возобновить вывоз россиян из-за рубежа

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия продолжит вывозить своих граждан из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, власти взяли тайм-аут до понедельника для формирования списков граждан, которым надо помочь вернуться на родину. Голикова отметила, что пока нет четкого понимания, кто и куда прилетит.

С полуночи 4 апреля Россия приостановила международные авиарейсы по вывозу своих граждан на родину. Отмечалось, что те, кто не могут вернуться в Россию из-за приостановки международных рейсов получат социальную помощь на время пребывания за границей. На это правительствовыделило 500 млн рублей.

По информации «Коммерсанта», за границей сейчас остаются около 30 тысяч россиян, просивших о помощи для возвращения на родину. В российском МИД заявляют, что таких граждан примерно 25 тысяч.