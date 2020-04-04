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Голикова пообещала возобновить вывоз россиян из-за рубежа

Общество

 

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия продолжит вывозить своих граждан из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС. 

По ее словам, власти взяли тайм-аут до понедельника для формирования списков граждан, которым надо помочь вернуться на родину. Голикова отметила, что пока нет четкого понимания, кто и куда прилетит. 

С полуночи 4 апреля Россия приостановила международные авиарейсы по вывозу своих граждан на родину. Отмечалось, что те, кто не могут вернуться в Россию из-за приостановки международных рейсов получат социальную помощь на время пребывания за границей. На это правительствовыделило 500 млн рублей. 

По информации «Коммерсанта», за границей сейчас остаются около 30 тысяч россиян, просивших о помощи для возвращения на родину. В российском МИД заявляют, что таких граждан примерно 25 тысяч.

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Теги:
коронавирус, голикова, россия, nt
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