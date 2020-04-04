В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в поджоге дома. В пожаре погибли восемь человек

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге жилого дома на улице Омской. Об этом «Новой газете» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следствия, заключив обвиняемого под стражу до 26 мая включительно», — заявил замруководителя отдела по расследованию особо важных дел областного СК Алексей Кондин.

Он также сообщил, что мужчине предъявлено обвинение в «убийстве двух и более лиц, совершенном общественно опасным способом» и «умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества».

В настоящий момент следователи не комментируют возможную причастность мужчины к другим поджогам, произошедшим в Екатеринубрге за последний месяц: всего с 8 марта в городе было зафиксировано восемь возгораний в деревянных бараках, как минимум в четырех случаях полиция признавала, что произошедшее — поджог.

Подозреваемый был задержан на месте очередного поджога 2 апреля. Мотивы его поступков не разглашаются.

Пожар в доме № 91 по улице Омской произошел поздно вечером 26 марта. В огне погибли семь человек, еще одна женщина позже скончалась в больнице.