В Оренбурге суд арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал на семь суток местного жителя за то, что он повторно нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчине 1 апреля вынесли предупреждение за то, что он «находился на удаленном от места жительства расстоянии», на следующий день он вновь нарушил правила карантина. На него составили протокол за неповиновение сотруднику полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП).

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание в виде штрафа.

С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, который запрещает людям отходить далеко от своего дома. Гражданам без специального разрешения можно выходить в ближайший магазин, аптеку и выгулять домашних животных. Согласно последним данным, в Оренбургской области зафиксировано 13 человек, заразившихся коронавирусом, из них один умер.