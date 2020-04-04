На юге Франции мужчина напал с ножом на прохожих. Два человека погибли

На юге Франции, в городе Роман-сюр-Изер в 80 километрах от Лиона, произошел теракт, в результате которого погибли два человека. Ранены не менее шести человек, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Как сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, «предполагаемый преступник» задержан.

По данным региональной радиостанции France Bleu, теракт произошел утром в центре города: злоумышленник стал наносить удары ножом случайным прохожим, а также людям, стоявшим в «карантинных» очередях перед табачной лавкой и булочной. В

о время нападения он кричал «Аллаху Акбар». Как заявила мэр города Мари-Элен Тораваль, сам задержанный «легко ранен». Телеканал BFMTV передает, что задержанный – беженец из Судана 1987 года рождения, «ранее не известный» спецслужбам и правоохранительным органам.