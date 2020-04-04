В Сыктывкаре закрыли все мировые суды после того, как у пристава обнаружили коронавирус

В Сыктывкаре коронавирус обнаружен у судебного пристава. Он работал в здании, где расположены все 12 судебных участков города. В распоряжении «Новой» есть документ за подписью председателя Верховного суда Коми Александра Хамицевича, который подтверждает эту информацию.

Документ также обязывает полностью прекратить работу мировых судей Сыктывкара с 3 до 12 апреля, обеспечив полную самоизоляцию судей и работников аппаратов. Приставы, работавшие в судах, также отправлены по домам.

До этого мировые судьи работали в обычном режиме, рассматривая административные дела, в том числе очно. Сейчас в республике подтверждено 59 случаев заболевания коронавирусом, официально признаны 2 летальных исхода, один пациент выздоровел.