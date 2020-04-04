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Заражено — 1130814 (в РФ — 4731), смертей — 60149. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Сыктывкаре закрыли все мировые суды после того, как у пристава обнаружили коронавирус
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Сыктывкаре коронавирус обнаружен у судебного пристава. Он работал в здании, где расположены все 12 судебных участков города. В распоряжении «Новой» есть документ за подписью председателя Верховного суда Коми Александра Хамицевича, который подтверждает эту информацию.
Документ также обязывает полностью прекратить работу мировых судей Сыктывкара с 3 до 12 апреля, обеспечив полную самоизоляцию судей и работников аппаратов. Приставы, работавшие в судах, также отправлены по домам.
До этого мировые судьи работали в обычном режиме, рассматривая административные дела, в том числе очно. Сейчас в республике подтверждено 59 случаев заболевания коронавирусом, официально признаны 2 летальных исхода, один пациент выздоровел.
Теги:kb, коронавирус, суды, коми
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