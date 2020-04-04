В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Один человек погиб

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Позже стало известно о гибели одного человека. Интерфакс передает, что еще четверо пострадали.

Инцидент произошел на улице Гагарина, 31. В ведомстве уточняют, газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже. В результате обрушился с третьего по пятый этаж второго подъезда. Из соседних подъездов сейчас эвакуируют жильцов.

При взрыве жилого дома на улице Гагарина в Орехово-Зуево пострадали как минимум пять человек: двое в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. На пятом этаже застряла пожилая женщина, сейчас её будут спускать спасатели. pic.twitter.com/FhwzTa4OQC — baza (@bazabazon) April 4, 2020

Сиуацию взял под свой контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.