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В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Один человек погиб

Общество

 

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Позже стало известно о гибели одного человека. Интерфакс передает, что еще четверо пострадали.

Инцидент произошел на улице Гагарина, 31. В ведомстве уточняют, газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже. В результате обрушился с третьего по пятый этаж второго подъезда. Из соседних подъездов сейчас эвакуируют жильцов.

Сиуацию взял под свой контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

 

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Теги:
kb, Подмосковье , взрыв газа
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