Прокуратура оспорила решение мэра Саянска открыть магазины, рестораны, парикмахерские и детсады

Прокуратура Саянска Иркутской области оспорила изданное накануне постановление мэра Олега Боровского возобновляющее работу городской инфраструктуры с 6 апреля – кафе и ресторанов, магазинов, бань, парикмахерских, детсадов и т.д. На сайте облпрокуратуры указано, что решение администрации Саянска прямо противоречит президентскому указу от 2 апреля № 239 и принято с превышением полномочий.

Одновременно с этим Боровский уточнил свое постановление. Однако он сделал это не в связи с претензиями прокуратуры, а после обращения глав других муниципалитетов «поддержать консолидированную позицию и пока не открывать общепит».

«Эта позиция объясняется тем, что к нам могут приехать жители других территорий. Случай с гостями у нас уже был: молодые люди из поселка Залари, приехав в Саянск, распивали на улице спиртное», — сказал мэр. Боровский распорядился: залы объектов общепита пока для посетителей не открывать, обслуживание – на вынос и в формате доставки.

Боровский избран мэром повторно, в прошлом году он набрал 83% голосов. Как сообщает городская администрация, в Саянске под меднаблюдением остаются 33 человека, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Из проб, отобранных медиками, не было ни одной сомнительной. По данным областного правительства, в регионе подтверждено 8 случаев коронавируса, у 5 пациентов результаты исследования сомнительные, пробы направлены в Новосибирск. Режим самоизоляции в области продлен до 12 апреля.