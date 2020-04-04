НАК сообщил об убийстве в Мурманске подозреваемого в подготовке теракта

В Мурманске сотрудники правоохранительных органов убили подозреваемого в подготовке теракта, сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Правоохранители считают, что злоумышленник был последователем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При попытке задержания прошлой ночью он открыл огонь по силовикам и был убит.

В НАК уточняют, что на месте перестрелки нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему. Личность подозреваемого уже установили. По данным правоохранителей, совершения теракта он собирался выехать на Ближний Восток.