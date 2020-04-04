В США эвакуации на родину ожидают больше двух тысяч россиян

В США остаются более двух тысяч россиян, заявивших о желании эвакуироваться на родину. Об этом сообщает посольство России в Вашингтоне.

«В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — заверил посол Анатолий Антонов.

Диппредставительство уже предоставило гостиницу и горячее питание 51 российскому гражданину из тех, кто накануне не смог улететь на родину из аэропорта JFK в Нью-Йорке. Всего вывозным рейсом 3 апреля собирались эвакуироваться 250 россиян.

В посольстве призвали оставшихся за границей россиян заполнить на портале «Госуслуг» анкеты для формирования графика их вывоза. «Надеемся, что период испытаний не затянется, но также очевидно, что сейчас крайне востребована солидарность, взаимовыручка, поддержка и любые добрые порывы», — отмечается в сообщении.

С полуночи 4 апреля Россия приостановила международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. В МИД говорили, что возвращения на родину ожидают примерно 25 тысяч человек. На оплату временного пребывания россиян за рубежом правительство выделило 500 миллионов рублей.