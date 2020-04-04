Главу «Альянса врачей» оштрафовали за неповиновение полиции в Новгородской области, куда профсоюз привез средства защиты для медиков

Суд в городе Окуловка Новгородской области оштрафовал на 1600 рублей главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, которая вместе с членами профсоюза привезла местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщается в твиттере организации.

Васильеву оштрафовали по двум протоколам о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Суд посчитал нарушением то, что она не выходила из автомобиля, когда его эвакуировали. При этом в профсоюзе утверждают, что полицейские сами попросили Васильеву оставаться в машине.

«Медиазона» уточняет, что на главу «Альянса врачей» также составили протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП). Суд его пока не рассмотрел.

2 апреля членов профсоюза задержали на въезде в Окуловку, вечером их отпустили после составления протоколов. Когда они собирались уезжать, полицейские перегородили им дорогу, сказав, что «что-то не так написали в протоколах». Васильеву снова задержали и оставили на ночь в ОВД.