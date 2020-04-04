На жительницу Чувашии завели дело после того, как она не дождалась результатов теста на COVID-19 в Москве и приехала в Чебоксары

В Чувашии против 46-летней местной жительницы с подтвержденным коронавирусом возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК) из-за того, что она уехала из Москвы, не дождавшись результатов теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Коммерсант» уточняет, что женщина в конце апреля-начале марта работала в Москве и там сдала тест на коронавирус. Она не стала дожидаться его результатов и на рейсовом автобусе уехала в Чебоксары. 2 апреля ей по телефону сообщили о подтвержденном заражении коронавирусом, после чего ее госпитализировали.

В результате проверки выяснилось, что с женщиной контактировали более 25 человек. Всех их изолировали. Состояние нарушительницы медики оценивают как удовлетворительное.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение карантина. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, в случае массового заболевания людей или создания такой угрозы теперь грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.