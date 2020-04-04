«Аэрофлот» объявил о сокращении количества внутренних рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 апреля сократит частоту полетов на внутренних рейсах из-за снижения спроса в условиях режима самоизоляции. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Изменения коснутся рейсов по направлениям в 56 российских городов. В частности, с 4 по 10 апреля число полетов в Петербург сократится со 140 до 70, а количество рейсов в Екатеринбург в это время уменьшится с 70 до 21.

В города Дальнего Востока сократит перевозки также «Россия», дочерняя компания «Аэрофлота». Перевозчик предлагает пассажирам отмененных рейсов перебронировать перелеты на выполняемые.

С 1 апреля из-за распространения коронавируса все полеты внутри России приостановил принадлежащий «Аэрофлоту» лоукостер «Победа». В авиакомпании рассказали, что деньги за билеты на отменные рейсы клиентам переведут в личный кабинет. Если они не будут потрачены на другие полеты до 1 июня 2021 года, то средства автоматически вернутся на банковский счет.