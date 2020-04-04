Осужденного активиста Константина Котова этапировали из покровской колонии в СИЗО Москвы

Активиста Константина Котова, осужденного по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов (ст. 212.1 УК), этапировали из исправительной колонии Покрова в СИЗО-7 Москвы. Об этом в своем фейсбуке сообщил его адвокат Эльдар Гароз.

В беседе с ТАСС защитник Вера Гончарова уточнила, что Котова перевели в СИЗО для повторного рассмотрения жалобы на его приговор. 14 апреля апелляционная инстанция Мосгорсуда должна рассмотреть дело активиста.

В своем письме адвокату Котов рассказал, что находится в СИЗО-7 со 2 апреля. «Получается, что максимум они меня могут держать в карантине до 16-го. А потом либо я в обычную камеру, либо в "Матросскую тишину", куда, как я понимаю, меня первоначально и направляли», — сообщил активист. Он добавил, что чувствует себя нормально и не болеет.

В сентябре Котова приговорили к четырем годам колонии из-за летних акций протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В январе президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора, после чего Конституционный суд отправил дело активиста на пересмотр. Генпрокуратура потребовала смягчить наказание Котову до одного года колонии.