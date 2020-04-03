Минкомсвязи попросило снизить качество видео в интернете из-за нагрузки на сеть во время режима самоизоляции

Минкомсвязи попросило владельцев российских сайтов и приложений снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение из-за нагрузки на сеть во время режима самоизоляции. Об этом «Новой газете» сообщили в издании «Тайга.Инфо», получившем такое письмо министерства (есть в распоряжении «Новой»).

В документе необходимость принятия таких мер объясняется тем, что из-за введенного режима самоизоляции существенно вырос интернет-трафик, так как абоненты массово переходят на дистанционные формы работы и обучения. Кроме того, россияне стали активнее пользоваться стриминговыми сервисами.

В связи с этим Минкомсвязи просит установить 720 пикселей на дюйм как максимальное качество видео для мобильных приложений и 1080 пикселей на дюйм — для веб-браузеров. В министерстве считают, что это позволит не допустить снижения качества услуг абонентам. О принятых мерах получатели письма должны отчитаться до 15 апреля.

В документе указано, что обращение направлено, в частности, компаниям Mail.ru, «Яндекс», Рамблер, Сбербанк и другим. Однако в списке нет стримингового сервиса Netflix и видеохостинга YouTube. Телеграм-канал «Эшер II» обращает внимание, что в списке получателей письма находятся компании из реестра организаторов распространения информации. При этом документ направлен министерством также и в зарубежные компании.

Ранее представители крупнейших операторов связи сообщили РБК, что за последнюю неделю марта нагрузка на сети увеличилась на 10-30% за счет абонентов, которые вынуждены оставаться дома. При этом, по словам специалистов, ситуация не приводит к сбоям в работе интернета, и сети готовы к повышенному трафику.