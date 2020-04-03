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Глава Следственного комитета распорядился отправить всех сотрудниц ведомства в отпуск

Общество

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

 

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с эпидемиологической обстановкой издал распоряжение о временном освобождения от работы всех женщин, проходящих службу в подчиненном ему ведомстве. Копия документа есть в распоряжении «Новой газеты». 

Распоряжение касается сотрудниц, работающих как в центральном аппарате ведомства, так и в региональных следственных подразделениях. Кроме того, в подразделениях СК установлена категория сотрудников из числа мужчин, также освобождаемая от работы с 6 по 30 апреля, говорится на официальном сайте ведомства. 

Как рассказали «Новой» источники, с будущего понедельника в СК и его подразделениях останется работать только 40% сотрудников. Всем им повысят зарплату. Что касается освобожденных от работы сотрудников, то отпуск в период с 6 по 30 апреля им будет оплачен.

Теги:
kb, коронавирус, следственный комитет
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