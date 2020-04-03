онлайн
Заражено — 1081310 (в РФ — 4149), смертей — 58137. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Одному из них было 34 года
В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает столичный оперштаб.
Троим умершим было от 80 до 86 лет. Еще одной жертве было 34 года. Мужчина страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.
В течение четырех дней 34-летний пациент находился на искусственной вентиляции легких. У него была диагностирована двустороння пневмония, а также обнаружено полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.
Трое заболевших страдали хроническим бронхитом. Среди других сопутствующих заболеваний у всех четырех умерших в оперштабе также называют пиелонефрит, гипертонию и атеросклероз.
В России, по данным на утро 3 апреля, зарегистрировано более 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти три тысячи из них приходятся на Москву. Жертвами инфекции в стране стали более 34 человек. Еще 281 пациент выздоровел. О первый случаях смерти от COVID-19 сегодня сообщали власти Приморского края и Костромской области.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных