В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Одному из них было 34 года

В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Троим умершим было от 80 до 86 лет. Еще одной жертве было 34 года. Мужчина страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

В течение четырех дней 34-летний пациент находился на искусственной вентиляции легких. У него была диагностирована двустороння пневмония, а также обнаружено полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.

Трое заболевших страдали хроническим бронхитом. Среди других сопутствующих заболеваний у всех четырех умерших в оперштабе также называют пиелонефрит, гипертонию и атеросклероз.

В России, по данным на утро 3 апреля, зарегистрировано более 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти три тысячи из них приходятся на Москву. Жертвами инфекции в стране стали более 34 человек. Еще 281 пациент выздоровел. О первый случаях смерти от COVID-19 сегодня сообщали власти Приморского края и Костромской области.