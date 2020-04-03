Россия приостановила международные авиарейсы по вывозу россиян на родину

Россия с полуночи 4 апреля приостановит международные авиарейсы по вывозу своих граждан на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей. «Правительство РФ выделило МИД 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что россиянам за рубежом необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, она станет доступна с нуля часов 4 апреля. На основе этих данных будет сформирован графика вывоза граждан в Россию.

О том, что Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, первым сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника. Это же утверждали собеседники РБК и ТАСС. Как позднее уточнил «Коммерсант», такое решение было принято накануне ночью на совещании у премьера Михаила Мишустина с подачи вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По информации издания, за границей сейчас остаются около 30 тысяч россиян, просивших о помощи для возвращения на родину. В российском МИД заявляют, что таких граждан примерно 25 тысяч.

«Новая газета» ранее направила запрос в Росавиацию, но на момент публикации новости ответа не получила.

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Еще ранее в пятницу пассажиры «Аэрофлота» жаловались в соцсетях, что непосредственно перед вылетом из «Шереметьево» в Нью-Йорк экипаж сообщил об отмене рейса. Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. По данным источников «Новой газеты», пассажиры рейса из Москвы успели пройти регистрацию и даже сесть в самолет, однако борт развернули обратно.

О том, что сегодняшний рейс до Нью-Йорка отменили буквально в последний момент, когда самолет уже находился в процессе рулежки на полосе, рассказал в инстаграме артист балета Джулиан Маккей. Он собирался домой, «чтобы побыть с отцом в его последние дни».

Напомним, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации тогда уточнили, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт «Шереметьево» в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки.