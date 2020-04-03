В Петербурге из-за поста во «ВКонтакте» возбудили первое дело о фейке про коронавирус

Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило первое в стране дело по новой статье 207.1 УК о фейках про распространение коронавируса. Поводом стал вчерашний пост во «ВКонтакте» про то, что зараженного вирусом мужчину якобы отпустили из Сестрорецкой больницы №40 на общественном транспорте.

Об этом стало известно в ходе допроса активистки Анны Шушпановой, чьим именем был подписан пост в группе «Новости Сестрорецка», рассказали «Новой газете» в «Правозащите Открытки». Аналогичный пост был выложен накануне и в группе «Сестрорецкий актив», где Шушпанова значится единственным администратором (оба вскоре были удалены). Информацию о возбуждении дела подтверждает также источник ТАСС в силовых структурах.

Днем к Шушпановой пришли с обыском сотрудники Следственного комитета; у нее изъяли мобильный телефон и компьютер. После допроса Шушпанову, которая является членом территориальной избирательной комиссии в Курортном районе Петербурга, отпустили в статусе свидетеля, уточнили в «Правозащите Открытки».

«Его [больного с COVID-19] сначала отправили в бокс, а затем отпустили домой! На общественном транспорте! — говорилось в удаленном посте со ссылкой на неназванных местных жителей. — При этом фамилии тех, кто с ним контактировал, не переписали! Этот человек должен был поступить в больницу №40, но всех больных оттуда сначала направили сдать анализ на коронавирус в нашу поликлинику. Из-за положительного анализа на коронавирус в больницу его не приняли. <..> Двое больных, которые находились в одной очереди с зараженным человеком при сдаче теста, завтра ложатся в 40-ую больницу на операцию».

Закон об отдельной статье в уголовном кодексе для фейков про коронавирус президент Владимир Путин подписал 1 февраля. Согласно нему, распространение фейка, которое повлекло причинение вреда здоровью человека, может грозить штрафом до 1,5 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Ранее наказание за фейк-ньюс было только в КоАП: прошлой весной возможный штраф для граждан установили в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей, для СМИ-юрлиц он доходит до 500 тысяч.