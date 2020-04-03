Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки совместно с ОПЕК+

Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ готова объединить усилия с другими странами для совместного сокращения объемов добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти.

«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски», — цитирует его РБК. По словам президента, речь идет о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть об уровне первого квартала 2020 года. Путин также подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с США по этому вопросу.

Как передает «Би-би-си», президент назвал причиной снижения цен на нефть и объемов ее добычи связанное с пандемией коронавируса сокращение производства. Также, по его мнению, на это повлияло увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, Россия также не решила сокращать их. В результате произошел обвал мировых цен на нефть, затем стал снижаться и российский рубль.

Дополняется