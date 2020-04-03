Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств во время ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий аптекам продавать лекарства через интернет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон разрешает онлайн-продажу безрецептурных препаратов. Кроме того, в период чрезвычайных ситуаций или эпидемий граждане смогу заказывать и рецептурные лекарства. Исключение составят сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, а также спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта выше 25%.

Госдума приняла законопроект 1 апреля, накануне его одобрил Совет Федерации. Необходимость дистанционной продажи препаратов возникла с распространением в России коронавируса. На территории десятков регионов страны введен режим самоизоляции: выходить можно за продуктами, в аптеку или на прогулку с домашними животными на расстоянии не более 100 метров от дома.