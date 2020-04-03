Севастопольские предприниматели стояли около суток в очереди за пропусками для сотрудников на время самоизоляции

Около двухсот предпринимателей Севастополя около суток стояли в очереди за пропусками на время режима самоизоляции для сотрудников продуктовых магазинов. Некоторые из них дежурили ночью.

Предприятиям предложили подавать заявки на пропуска в электронном виде, чтобы получить документы в многофункциональных центрах. Однако затем власти сообщили, что забрать удостоверения можно только в главном управлении потребительского рынка и лицензирования, отмечает «Независимое телевидение Севастополя». Бизнесмены рассказали, что время выдачи пропусков чиновники ограничили.

Люди в Севастополе образовали длинную очередь за пропусками, которые позвляют перемещение по городу на работу. Фото сайта Вести Севастополь pic.twitter.com/gS8CZoGcS7 — Crimeahrg (@crimeahrg1) April 3, 2020

Как пояснил «Новой» член общественной палаты Алексей Процко, очередь начала собираться у здания управления торговли еще днем 2 апреля. Тогда там были около 100 человек. Ночью предприниматели назначили дежурных, чтобы «держать место», а с 2:00 и до середины дня 3 апреля около здания в очереди стояли около 200 человек.

«Люди боятся, что их будут штрафовать, поэтому испугались и решили быстрее получить пропуска для своих сотрудников, поэтому все пришли одновременно», — пояснил «Новой» предприниматели и глава региональной общественной организации «Доброволец» Дмитрий Голиков.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что проблема решена. «Больше очередей нет. Были случаи, когда люди пошли за пропусками даже не подавая заявки, в том числе те, у кого нет ИНН. Врио губернатора распорядился остановить прием живой очереди. Всем предприятиям, подававшим заявки, пропуска развезут централизовано», — уточнили там.

После инцидента врио губернатора разъяснил, что штрафовать нарушителей не будут, пока все, кому положено, не получат пропуск. Однако смягчать ограничительные меры и убирать блокпосты со въезда в Севастополь не планируется.

Ограничение на передвижение по городу из-за ситуации с коронавирусом ввел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Жители региона и юрлица без спецпропусков при нарушении режима абсолютной самоизоляции со 2 апреля караются штрафом от тысячи рублей до 30 тысяч. Получить разрешение на передвижение по городу могут только работники предприятий, поддерживающих жизнеобеспечение региона. Режим самоизоляции продлится в городе до 13 апреля.