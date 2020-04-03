онлайн
Заражено — 1041118 (в РФ — 4149), смертей — 55203. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В одной из больниц Мурманской области объявили карантин после того, как трое ее медиков заразились коронавирусом
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Кировске Мурманской области, в больнице, где на лечении находятся пациенты с коронавирусом, трое медиков заразились COVID-19.
Анализ пока предварительный, результат повторных тестов еще не получен. Региональный штаб подтвердил, что два этажа Апатитско-Кировской ЦГБ закрыты на карантин. Также сообщается, что состояние заболевшего персонала удовлетворительное.
В Кировско-Апатитском районе пока подтверждено 11 случаев коронавируса, «нулевой пациент» прибыл с Кубы и не самоизолировался, что вызвало вспышку заболевания. В связи с эпидемией с сегодняшнего дня до 26 апреля закрыт аэропорт «Хибины», находящийся близ Кировска.
Теги:kb, коронавирус, карантин, мурманская область
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником