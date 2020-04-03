В одной из больниц Мурманской области объявили карантин после того, как трое ее медиков заразились коронавирусом

В Кировске Мурманской области, в больнице, где на лечении находятся пациенты с коронавирусом, трое медиков заразились COVID-19.

Анализ пока предварительный, результат повторных тестов еще не получен. Региональный штаб подтвердил, что два этажа Апатитско-Кировской ЦГБ закрыты на карантин. Также сообщается, что состояние заболевшего персонала удовлетворительное.

В Кировско-Апатитском районе пока подтверждено 11 случаев коронавируса, «нулевой пациент» прибыл с Кубы и не самоизолировался, что вызвало вспышку заболевания. В связи с эпидемией с сегодняшнего дня до 26 апреля закрыт аэропорт «Хибины», находящийся близ Кировска.