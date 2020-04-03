Петербургского бизнесмена задержали за продажу разрешений на выход из дома 

Полицейские задержали в Петербурге генерального директора деревообрабатывающей компании, которого заподозрили в продаже поддельных разрешений на выход из дома. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По версии правоохранителей, бизнесмен придумал схему, позволяющую ему заработать в период кризиса: за тысячу рублей 43-летний гендиректор выписывал своим покупателям справки о том, что они якобы работают на его предприятии и поэтому имеют право ездить на работу. В одном из фальшивых документов говорилось о том, что компания занимается выпечкой хлеба.

«Потенциальных клиентов противоправной схемы мужчина хотел привлекать посредством "сарафанного радио" через своих знакомых. Однако о преступных планах предпринимателя стало быстро известно», — сообщили в полиции.

Предпринимателя задержали в момент передачи справок — за документом, якобы разрешающим выйти на улицу, в рамках операции «проверочная закупка» обратились сами полицейские.

Против мужчины завели уголовное дело о мошенничестве, его отпустили под подписку о невыезде. Напомним, 30 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим всеобщей самоизоляции: жителям рекомендовали покидать свои дома только в случае крайней необходимости.