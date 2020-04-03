В иркутском городе мэр разрешил открыть магазины, рестораны, парикмахерские и детсады

В Саянске Иркутской области с 6 апреля вновь открываются детсады, магазины, рестораны, бары, бани и салоны красоты. Об этом говорится в постановлении мэра города Олега Боровского.

В своем обращении к предпринимателям Боровский отметил, что «очень хорошо» понимает их непростую ситуацию.

«[Я] сам вышел из среды предпринимателей и на себе знаю все трудности этой сферы.

Понимаю, что длительный простой нанесет урон вашей деятельности, который потом будет трудно восстановить. <… > Поэтому беру на себя ответственность и верю в то, что вы будете работать на благо наших горожан, строго выполняя все необходимые требования, обеспечивающие безопасность потребителей»,

— заявил он.

Мэр поручил фонду поддержки предпринимателей не взимать в апреле-мае проценты по займам, перенеся их уплату на более поздний срок, и подписал постановление, регламентирующее работу городской инфраструктуры с 6 по 30 апреля.

Согласно постановлению, общепит должен закрываться не позднее 23 часов, при организации спецобслуживания и поминальных обедов в зале одновременно не должно находиться более 30 потребителей; салоны красоты, парикмахерские, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-клубы, фитнес-залы (за исключением групповых занятий) будут работать до 21 часа; розничная торговля непродовольственными товарами первой необходимости должна закрываться не позднее 18 часов.

В перечень товаров первой необходимости мэр включил и табак, и автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), и печатные СМИ.

Боровский также обратился ко всем горожанам с просьбой строго соблюдать режим самоизоляции и сообщил, что школьники остаются на режиме дистанционного обучения до 12 апреля, а детсады начнут работать с 6-го числа – в режиме свободного посещения.

В Иркутской области зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом, в Саянске, в котором живет 41 тысяча человек, — ни одного. В 2018 году городу присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.