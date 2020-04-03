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Патриарх Кирилл начал объезжать Москву с молитвой об избавлении от коронавируса

Общество

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Патриарх Кирилл начал совершать крестный ход на автомобиле вокруг Москвы с иконой Богоматери «Умиление». Кортеж предстоятеля РПЦ, молящегося об избавлении от коронавируса, сейчас движется по МКАД, следует из прямой трансляции телеканала «Спас».

Из своей резиденции в Чистом переулке от направился на юг Москвы и начал движение по кольцевой дороге: в районе Жулебино на МКАД образовалась пробка. Конечной точкой маршрута станет кафедральный Елоховский собор, куда перенесут чудотворную икону. В храме предстоятель возглавит вечернее богослужение. В это время верующих призвали присоединиться к молитве из дома.

Сегодня же аналогичная акция была проведена в воздухе: известный старец и духовник патриарха схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Санкт-Петербург на самолете, молясь о прекращении пандемии.

В конце марта патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов на фоне распространения в России коронавирусной инфекции. Патриархия также разослала приходам рекомендации о соблюдении санитарных норм во время богослужений: в том числе, верующим рекомендовали не давать целовать крест, а священников во время соборования попросили использовать одноразовые ватные палочки.

Теги:
sn, патриарх, коронавирус
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