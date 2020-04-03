В Москве оштрафовали трех заразившихся коронавирусом за нарушение режима самоизоляции

В Москве трех местных жителей с положительным тестом на коронавирус оштрафовали на четыре тысячи рублей из-за нарушения режима самоизоляции, который они должны были соблюдать дома. Об этом РИА Новости сообщил начальник главного контрольного управления мэрии Москвы Евгений Данчиков.

«Они взяли на себя обязательства находиться дома, не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве создали систему мониторинга заразившихся коронавирусом для контроля за их перемещениями и контактами. Предполагается, что отслеживать, не выходили на улицу зараженные люди, будут камеры, которые установлены на каждом подъезде в городе.

Кроме того, в столице в столице заработала система «Социальный мониторинг» для проверки местонахождения больных с подтвердившимся коронавирусом. Зараженным, которые лечатся на дому, передадут смартфоны с предустановленным приложением. Если вдруг больной покинет свой дом, оно отправит сигнал в столичный оперштаб.